الملك عبد الله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية السويدية ويبحث تعزيز التعاون الإقليمي

استقبل الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، حيث تناول اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن والسويد وأبرز المستجدات الإقليمية.

وأكد الملك خلال اللقاء على أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والدفاعية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما تناول النقاش الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مثمناً الجهود السويدية في دعم القطاع. وشدد على ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية والتحذير من تبعات استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مرور عامين على اندلاع الحرب في غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، على الرغم من الخروقات المتكررة. وفي الضفة الغربية، أسفرت العمليات العسكرية منذ بدء الحرب عن مقتل 1097 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.