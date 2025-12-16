بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا

استضافت محافظة المنيا السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في زيارة تفقدية للاطلاع على عدد من المشروعات التنموية التي تُنفذ بالمحافظة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما شملت الجولة زيارة متحف ملوي ومقابر بني حسن الأثرية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم المشروعات التنموية التي تسهم في تطوير المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى استثمار المقومات الثقافية والسياحية للمنيا بما يخدم المواطنين ويعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

متحف ملوي

وخلال زيارتها لمتحف ملوي، اطلعت السفيرة وأعضاء الوفد المرافق لها على محتويات المتحف وقطعها الأثرية التي تعكس عصورًا مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، كما أكدت أهمية المتحف في الحفاظ على التراث الثقافي ودعم السياحة بالمحافظة.

كما شملت الجولة زيارة مقابر بني حسن الأثرية، حيث اطلعت السفيرة على النقوش والرسومات التي تمثل الحياة اليومية في مصر القديمة، معربة عن إعجابها بالقيمة التاريخية والفنية للمقابر ودورها في جذب السياحة الثقافية.

وتعكس الزيارة جهود المحافظة والاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة التنموية والحفاظ على التراث الثقافي، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للسياحة والاستثمار.

