مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية

حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، من تصاعد خطر وفاة المدنيين في قطاع غزة نتيجة موجات البرد القارس المصاحبة للمنخفضات الجوية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح الأكبروف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة القضية الفلسطينية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما زال هشًا، داعيًا إلى ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.

كما عبّر المسؤول الأممي عن قلقه الشديد إزاء تزايد حالات الاعتقال التعسفي التي تطال المدنيين، بما في ذلك الأطفال، دون محاكمة، إضافة إلى ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وسوء معاملة، مطالبًا إسرائيل بوقف هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد الأكبروف التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية في جهود الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار، مشددًا في الوقت ذاته على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة.