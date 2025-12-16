مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو لتسريع الاستجابة الدولية للإغاثة العاجلة في غزة

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة، مشدداً على أهمية تسريع إدخال مستلزمات الشتاء ومتطلبات التعافي الاقتصادي، بما في ذلك البيوت المتنقلة والمستلزمات الطبية واحتياجات إصلاح شبكات المياه والبنية التحتية الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي، حيث وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مختلف المؤسسات الحكومية إلى تكثيف تدخلاتها خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً، لضمان توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين وفق الأولويات والموارد المتاحة، مع الحرص على العدالة في توزيع الدعم وتنظيم هذه التدخلات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وسيادته على أرضه وموارده الطبيعية.

وطالب المجلس بتحويل هذه القرارات الدولية إلى خطوات عملية لوقف التوسع الاستيطاني، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت، مع حماية حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع وتؤكده قرارات الشرعية الدولية.