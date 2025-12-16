قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

59 دولة تبدي استعدادها للمشاركة في قوة استقرار غزة

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع
غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة غزة.

وذكر أن هذه القوة باتت تعمل بالفعل، مع توجه لضم دول إضافية إليها.

وأوضح ترامب أن واشنطن ستقيّم ما إذا كان مقتل القيادي في كتائب القسام رائد سعد على يد إسرائيل يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب أن المنطقة تشهد "سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط"، وأن الولايات المتحدة ستراقب التطورات مع حماس وحزب الله، لافتًا إلى أن حماس أعلنت نيتها نزع سلاحها "وسنرى مدى صحة ذلك".

وفي قطاع غزة، حذّر رئيس اتحاد بلديات القطاع يحيى السراج، من تداعيات خطِرة مع اقتراب منخفض جوي جديد وصفه بأنه "قد يكون الأشد"، في ظل الدمار الواسع والقيود الإسرائيلية على دخول مواد الإغاثة والطوارئ.

وتسببت الأمطار الغزيرة مساء أمس في غرق مئات خيام النازحين وتطاير عدد كبير منها.

ويواجه مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة نقص أساسيات المعيشة من خيام وأغطية وملابس شتوية، فيما تستمر القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى القطاع.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دوليًا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 164 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 8 دول عارضته هي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت هي الإكوادور وتوجو وتونجا وبنما وفيجي والكاميرون وجزر مارشال وساموا وجنوب السودان.

غزة 59 دولة قوة استقرار غزة الأمريكي ترامب قوة الاستقرار الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

ترشيحاتنا

نيجيريا

مينا ماهر يثير الجدل بشأن التشكيل الأساسي أمام نيجيريا

الإيطالي جيانلويجي دوناروما

دوناروما يفوز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى 2025

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يصطدم بـ فلامنجو في نهائي إنتركونتيننتال 2025

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد