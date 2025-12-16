حماس: استشهاد 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد أنه تم تسليم الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات.

وأشار غازي في تصريحات له إلى أن هذه الخروقات الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق وتضعه في مهب الريح.

وذكر القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قائلا : المطلوب تحرك الوسطاء لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها.

وأضاف : كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك. وهناك نحو 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب أكثر من 95% منهم مدنيون.

وتابع غازي حمد : لا يحق "لإسرائيل" استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب.

وإختتم القيادي في حماس تصريحاته قائلا : "إسرائيل" لم تقدم دليلا واحدا على ذرائعها المتكررة باستهداف رجال المقاومة.

وفي وقت لاحق ، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه كارثةً إنسانيةً متعاظمة بفعل الأحوال الجوية القاسية وما خلّفته حربُ الإبادة؛ حيث غرقت الخيام ومراكز الإيواء بالكامل، في ظل غياب وسائل التدفئة وانخفاض درجات الحرارة، نتيجة إدخال الاحتلال أقل من 10% من الوقود المتفق عليه.

وقال قاسم في بيان له : ما سُمح بإدخاله من مستلزمات الإيواء لا يكفي شيئاً، كما أن الخيام غير مهيّأة للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة، ما يؤدي إلى غرقها مع كل منخفضٍ جوي، ونحذر من وقوع مزيد من الضحايا في أي منخفضٍ قادم.

وأضاف : ما يجري يمثّل امتداداً لحرب الإبادة على قطاع غزة؛ إذ توقّف القتل جزئياً بالقصف، لكنه مستمرّ عبر غرق الناس وموت الأطفال من البرد، في وقتٍ يقف فيه المجتمع الدولي عاجزاً عن كسر الحصار المفروض على القطاع.

وتابع : ندعو الوسطاءَ والدولَ الضامنة لاتفاق شرم الشيخ، إلى جانب الأطراف المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرّكٍ جادّ على الأرض عبر إدخال إيواءٍ حقيقي يشمل البيوتَ المتنقّلة والكرفانات، والبدء الفوري بعملية إعمار غزة.

وختم : الاحتلال يستخدم الملف الإنساني أداةً للحرب، من خلال تشديد الحصار وتقييد المساعدات وتعطيل إدخال البيوت المتنقلة وعرقلة الإعمار، بهدف ابتزاز شعبنا الفلسطيني، ونحذر من أن القطاع مُقبلٌ على كارثةٍ محقّقة ما لم يتحرك العالم لإغاثته، في ظل استمرار خروقات الاحتلال من قتلٍ ونسفٍ وتدميرٍ وقصفٍ ومنعٍ للمساعدات، وإغلاق معبر رفح.