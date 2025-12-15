لا يعني الانتقال للمرحلة التالية.. أبو شامة: تسليم آخر رهينة لدي حماس قد ينهي المرحلة الأولى نظريًا

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إنّ تسليم الجثة الأخيرة لآخر رهينة لدى حركة حماس أو الفصائل المقاومة الفلسطينية قد يُنهي المرحلة الأولى نظريًا، لكنه لا يعني بالضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح أن هذه المرحلة تواجه صعوبات عدة وتناقضات بين طرفي الصراع الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى تأخر أو تباطؤ الدخول في تفاصيل المرحلة التالية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدول الضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأطراف الوسطاء مثل مصر وقطر وتركيا، قد تتفق أكثر من الطرفين الرئيسيين فيما يتعلق بمستقبل القطاع ووقف إطلاق النار، ورؤية شاملة لمستقبل قطاع غزة، لكن المسافة بين حماس وإسرائيل لا تزال كبيرة، ما يعيق تحديد الخطوات التالية بشكل واضح.

وذكر، أنّ إحدى العقبات الأساسية هي غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الطرف الفلسطيني، سواء حركة حماس أو الفصائل الأخرى، حول ما الذي يسعون لتحقيقه في هذا الاتفاق، وما هي أهداف التفاوض الفعلية التي يجب أن تنتهي بها مراحل الاتفاق.

وأوضح أبو شامة أن التباين داخل البيت الفلسطيني، بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس والفصائل الأخرى يزيد من تعقيد المسار التفاوضي، إذ أن كل طرف لديه وجهة نظر مختلفة حول ما يجب التفاوض بشأنه في هذا الاتفاق، وهو ما قد يعيق الوصول إلى حلول عملية وسريعة للمرحلة الثانية.