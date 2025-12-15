رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محليات الشباب بالتجمع الثالث

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطاعات محليات الشباب بالتجمع الثالث، يرافقه المهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والأستاذ حمدي مدبولي، المعاون الإداري والميداني لرئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة.

وشملت الجولة تفقد قطاعات الزراعة والنظافة وأعمال صيانة الطرق، للوقوف على مستوى الأداء ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة النظافة العامة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، والعمل بروح الفريق بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.