101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
اقتصاد

الخطيب: الدولة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات وضع حجر الأساس لمصنع شركة جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب الوزير عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الضخم للصناعات الدوائية واللقاحات، مؤكدًا أن إطلاق مثل هذه المشروعات يبرهن على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال الخطيب إن افتتاح مصنع جديد أو وضع حجر أساس لمشروع إنتاجي أو الإعلان عن توسعات قائمة يُعد من أبرز المؤشرات التي تعكس سلامة المسار الاقتصادي، لما تحمله هذه الخطوات من رسالة ثقة واضحة من مجتمع الأعمال في الدولة المصرية وما تعمل على توفيره من بيئة استثمار جاذبة، فضلًا عن ثقتهم في مستقبل الاستثمار في مصر.

وتقدم الوزير بالتهنئة لشركة جينفاكس إيجيبت على تدشين هذا المشروع المهم باستثمارات فعلية في مرحلته الحالية تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار، ضمن خطة توسعية تضيف استثمارات جديدة تقارب 70 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 220 مليون دولار، وهي استثمارات تعكس رؤية طويلة الأجل والتزامًا حقيقيًا بالاستثمار فى السوق المصري.

وأوضح الخطيب أن هذا المصنع سيكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى أفريقيا والعالم، وهو ما يتسق مع توجه الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، والانطلاق بالمنتج المصري إلى أسواق أوسع.

وفي هذا السياق، توجه الخطيب بالتحية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعكس ما استثمرته الدولة من جهود كبيرة في تطوير بنية تحتية ومناطق صناعية متكاملة، بعد أن أوجدت بيئة جاذبة وميسرة للمشروعات الاستراتيجية، ودعمت الربط بين التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية بصورة عملية وفعّالة.

وأشار الوزير إلى ان وضع حجر الأساس لمصنع جينفاكس يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ودعم القدرات الوطنية في الصناعات الصحية الحيوية، استجابةً لما أظهرته جائحة كورونا من أهمية امتلاك قدرات ذاتية في مجال اللقاحات كأحد ركائز الأمن الصحي، وبما يدعم بناء قدرات إنتاجية مستدامة تخدم الدولة والمنطقة.

وقال الخطيب إنه في الإطار الأوسع لهذا التوجه، تقوم التجربة الاقتصادية المصرية على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تضع الدولة الإطار المستقر ويقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار، موضحًا أن مشروع جينفاكس يُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون، وهو ما تعكسه ثقة الدولة في المشروع بحصوله على الرخصة الذهبية.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار المدرجة بقانون الاستثمار بصورة أوسع، مع توجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.

وأشار الخطيب إلى أن المشروع على مستوى التشغيل يستهدف إنتاجًا فعليًا يتراوح بين 70 إلى 80 مليون جرعة سنويًا في مرحلته الأولى، مع طاقة قصوى تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد من خلال شراكات دولية مع 15 موردًا وشريكًا عالميًا، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن خطة التشغيل تخصص نحو 60% من الإنتاج للسوق المحلي، مع توجيه قرابة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة من تيسير للتجارة ودفع الصادرات وتعظيم النفاذ إلى الأسواق.

وفي ختام كلمته، أكد الخطيب التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الكامل بدعم المستثمر الجاد والتعامل السريع مع أي تحديات تشغيلية أو توسعية وفق منهج حل المشكلات بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها.

وتأتي مشاركة الخطيب في إطار دعم الدولة المصرية للاستثمارات في القطاع الصناعي والدوائي، وتعزيز جهود توطين الصناعات الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما تعكس هذه المشاركة التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لاسيما في قطاع الصحة والدواء الحيوي.

وقد شارك بالفعالية عدد من كبار المسئولين والسفراء وممثلي المنظمات المحلية والدولية، وفي مقدمتهم الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، واللواء طبيب محمد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والسيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، والدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس، والسيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة.

للصناعات الدوائية وزير الاستثمار قناة السويس اللقاحات الخطيب

