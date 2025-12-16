حماس: الاحتلال نسف 145 بيتا ونفذ 392 عملية قصف واستهداف منذ بدء سريان الاتفاق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أن الاحتلال نسف 145 بيتا ونفذ 392 عملية قصف واستهداف منذ بدء سريان الاتفاق.





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفا و667 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد الإصابات ارتفع إلى 171 ألفا و151 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.