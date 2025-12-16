حماس: الاحتلال ارتكب أكثر من 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 يوميا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن حماس قالت إن الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه، وإن تكرار خروقات الاحتلال دليل واضح على أنها مخططة وبقرار حكومي.



وأوضحت حماس أن الخروقات شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات، وأن الاحتلال تجاوز الخط الأصفر بمسافات كبيرة وصلت أحيانا إلى نحو كيلومترين.

الاحتلال ارتكب أكثر من 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 يوميا

وأضافت: “الاحتلال ارتكب أكثر من 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 يوميا، ونطالب بالتحرك العاجل لردع الاحتلال عن استمرار خروقاته، والاحتلال لم يلتزم باتفاق تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات”.



