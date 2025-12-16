قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد غرق الخيام.. حماس توجه طلبا عاجلا للدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ

محمود نوفل

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه كارثةً إنسانيةً متعاظمة بفعل الأحوال الجوية القاسية وما خلّفته حربُ الإبادة؛ حيث غرقت الخيام ومراكز الإيواء بالكامل، في ظل غياب وسائل التدفئة وانخفاض درجات الحرارة، نتيجة إدخال الاحتلال أقل من 10% من الوقود المتفق عليه.

وقال قاسم في بيان له : ما سُمح بإدخاله من مستلزمات الإيواء لا يكفي شيئاً، كما أن الخيام غير مهيّأة للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة، ما يؤدي إلى غرقها مع كل منخفضٍ جوي، ونحذر من وقوع مزيد من الضحايا في أي منخفضٍ قادم.

وأضاف : ما يجري يمثّل امتداداً لحرب الإبادة على قطاع غزة؛ إذ توقّف القتل جزئياً بالقصف، لكنه مستمرّ عبر غرق الناس وموت الأطفال من البرد، في وقتٍ يقف فيه المجتمع الدولي عاجزاً عن كسر الحصار المفروض على القطاع.

وتابع : ندعو الوسطاءَ والدولَ الضامنة لاتفاق شرم الشيخ، إلى جانب الأطراف المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرّكٍ جادّ على الأرض عبر إدخال إيواءٍ حقيقي يشمل البيوتَ المتنقّلة والكرفانات، والبدء الفوري بعملية إعمار غزة.

وختم : الاحتلال يستخدم الملف الإنساني أداةً للحرب، من خلال تشديد الحصار وتقييد المساعدات وتعطيل إدخال البيوت المتنقلة وعرقلة الإعمار، بهدف ابتزاز شعبنا الفلسطيني، ونحذر من أن القطاع مُقبلٌ على كارثةٍ محقّقة ما لم يتحرك العالم لإغاثته، في ظل استمرار خروقات الاحتلال من قتلٍ ونسفٍ وتدميرٍ وقصفٍ ومنعٍ للمساعدات، وإغلاق معبر رفح.

حركة حماس الشعب الفلسطيني قطاع غزة حرب الإبادة اتفاق شرم الشيخ

