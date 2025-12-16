قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو

محمد السيد
محمد السيد
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير الزمالك إلى مصير لاعب وسط الفريق محمد السيد، وسط ساعات حاسمة قد تحدد مستقبله بين البقاء في القلعة البيضاء أو الرحيل عن الفريق بشكل نهائي.

مع اقتراب بدء فترة السماح التي تتيح للاعب التوقيع لأي نادي دون الرجوع لإدارة النادي، يظل ملف التجديد معلقًا، والأيام القادمة قد تشهد قرارًا قد يعيد رسم خريطة خط وسط الزمالك، وسط ترقب وحذر من الجميع لتجنب تكرار سيناريو رحيل نجوم الفريق مجانًا.

تجديد العقد يواجه طريقًا مسدودًا

وكشف مصدر مقرب أن ملف تجديد عقد محمد السيد لم يشهد أي تقدم حتى الآن، سواء من خلال جلسات رسمية مع اللاعب أو تواصل مباشر، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده بنهاية الموسم الحالي، ما يضع إدارة الزمالك تحت ضغط كبير لمنع رحيله مجانًا. 

وأضاف المصدر أن الوضع الحالي لم يشهد أي عروض رسمية من أندية أخرى، بل اقتصرت الأمور على اتصالات واهتمامات شفوية عبر وسطاء.

عرض الزمالك وشروط اللاعب

عرض الزمالك على اللاعب تجديد العقد مقابل 25 مليون جنيه على مدار خمسة مواسم، إلا أن محمد السيد طلب الحصول على منحة أو مقدم للتعاقد، وهو ما رفضه مسؤولو النادي، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بتجميد اللاعب مؤقتًا لحين حسم ملف التجديد.

15 يومًا لحسم مستقبل محمد السيد 

يتبقى لمحمد السيد 15 يومًا فقط لحسم مستقبله مع الزمالك وتحديد وجهته القادمة، في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يزيد الضغوط على الطرفين قبل انطلاق فترة السماح بالتوقيع لأي نادٍ.

إدارة الزمالك تستعد لخيار البيع

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل محمد السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال فشل كل المحاولات لتجديد العقد. 

وأكد مصدر مطلع أن إدارة الكرة بالنادي بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، وبالاتفاق مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، قررت التخلص من اللاعب لتفادي تكرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو الذي انتقل للأهلي مجانًا بعد انتهاء عقده.

البيع للمبلغ الأعلى وخارج مصر

وأضاف المصدر أن النادي أجرى مفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، وسيتم عقد جلسة تفاوض أخيرة قبل شهر يناير. 

وفي حال استمرار التعثر، سيتم عرض اللاعب للبيع، مع إعطاء الأولوية للعروض الأعلى وخارج مصر فقط، لضمان استفادة النادي ماليًا من رحيله.

جماهير الزمالك الزمالك محمد السيد مجلس إدارة نادي الزمالك جون إدوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة

عائشة المناعي: دار الإفتاء المصرية تقدم نموذجًا واعيًا في التعامل مع الواقع الإنساني

أمين البحوث الإسلامية يشارك في تأبين شهداء القضاء ويؤكد: القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

أمين البحوث الإسلامية : القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

مفتي الجمهورية يكرِّم عددًا من العلماء والمفتين ورجال الدين

في الندوة الدولية .. مفتي الجمهورية يكرِّم علماء ومفتين ورجال دين | صور

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد