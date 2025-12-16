محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو

تتجه أنظار جماهير الزمالك إلى مصير لاعب وسط الفريق محمد السيد، وسط ساعات حاسمة قد تحدد مستقبله بين البقاء في القلعة البيضاء أو الرحيل عن الفريق بشكل نهائي.

مع اقتراب بدء فترة السماح التي تتيح للاعب التوقيع لأي نادي دون الرجوع لإدارة النادي، يظل ملف التجديد معلقًا، والأيام القادمة قد تشهد قرارًا قد يعيد رسم خريطة خط وسط الزمالك، وسط ترقب وحذر من الجميع لتجنب تكرار سيناريو رحيل نجوم الفريق مجانًا.

تجديد العقد يواجه طريقًا مسدودًا

وكشف مصدر مقرب أن ملف تجديد عقد محمد السيد لم يشهد أي تقدم حتى الآن، سواء من خلال جلسات رسمية مع اللاعب أو تواصل مباشر، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده بنهاية الموسم الحالي، ما يضع إدارة الزمالك تحت ضغط كبير لمنع رحيله مجانًا.

وأضاف المصدر أن الوضع الحالي لم يشهد أي عروض رسمية من أندية أخرى، بل اقتصرت الأمور على اتصالات واهتمامات شفوية عبر وسطاء.

عرض الزمالك وشروط اللاعب

عرض الزمالك على اللاعب تجديد العقد مقابل 25 مليون جنيه على مدار خمسة مواسم، إلا أن محمد السيد طلب الحصول على منحة أو مقدم للتعاقد، وهو ما رفضه مسؤولو النادي، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بتجميد اللاعب مؤقتًا لحين حسم ملف التجديد.

15 يومًا لحسم مستقبل محمد السيد

يتبقى لمحمد السيد 15 يومًا فقط لحسم مستقبله مع الزمالك وتحديد وجهته القادمة، في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يزيد الضغوط على الطرفين قبل انطلاق فترة السماح بالتوقيع لأي نادٍ.

إدارة الزمالك تستعد لخيار البيع

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل محمد السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال فشل كل المحاولات لتجديد العقد.

وأكد مصدر مطلع أن إدارة الكرة بالنادي بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، وبالاتفاق مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، قررت التخلص من اللاعب لتفادي تكرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو الذي انتقل للأهلي مجانًا بعد انتهاء عقده.

البيع للمبلغ الأعلى وخارج مصر

وأضاف المصدر أن النادي أجرى مفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، وسيتم عقد جلسة تفاوض أخيرة قبل شهر يناير.

وفي حال استمرار التعثر، سيتم عرض اللاعب للبيع، مع إعطاء الأولوية للعروض الأعلى وخارج مصر فقط، لضمان استفادة النادي ماليًا من رحيله.