هلع ليلي بطوخ بعد سقوط حاويات قطار بضائع.. وشهود: الكونتينرات حطمت السور الحديدي

شهدت منطقة السفاينة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حالة من الهلع والذعر ، عقب وقوع حادث لقطار بضائع، وصفه عدد من الأهالي بأنه كان أشبه بزلزال مدمر نتيجة شدة الصوت وقوة الارتطام.

تفاصيل حادث قطار بضائع طوخ

ووقع الحادث في تمام الساعة 11:10 مساء يوم الاثنين، أثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية.

وخلال مروره، سقطت السبنسة وبعض المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي شريط السكة الحديد، لتتجه بعض الحاويات نحو منازل قرية السفاينة المجاورة للخط.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، كما لم تحدث أضرار فنية بعربات القطار أو خروج عن القضبان.

آثار الحادث على المنطقة السكنية

ومن جانبهم، قال شهود عيان: "كان معظم الأهالي داخل منازلهم وقت وقوع الحادث بسبب شدة البرودة، حيث فوجئوا بصوت ارتطام قوي على شريط السكة الحديد، وعند خروجهم، تبين أن عددا من الكونتينرات قد اندفع إلى داخل بعض المنازل، فيما تطايرت أخرى" وتسببت في:

- تحطم السور الحديدي المحيط ببعض المنازل

- تدمير جزئي لإحدى السيارات المتوقفة بجوار السور

- إلحاق أضرار ببلكونتين وسلم خاص بأحد المنازل

- انهيار جزء من سور السكة الحديد

وأضافوا شهود العيان- خلال تصريحات لهم، أن الأتربة الكثيفة الناتجة عن سقوط الحاويات حجبت الرؤية، ما زاد من حالة الذعر بين السكان ودفع بعضهم إلى مغادرة منازلهم مؤقتا.

جهود رفع آثار الحادث واستعادة الحركة

وعلى الفور، تم الدفع بمعدات الرفع الثقيلة، والأطقم الفنية والهندسية التابعة لهيئة السكك الحديدية، إلى جانب معدات من مجلس مدينة ومركز طوخ وشركة مياه الشرب، وذلك للتدخل السريع واحتواء الموقف.

وشملت الأعمال:

- رفع الحاويات والكونتينرات من على شريط السكة الحديد

- إزالة الحاويات التي سقطت على المنازل المتضررة

- رفع جميع آثار الحادث بالكامل

- العمل على استعادة حركة التشغيل على الخط

دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر

فقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ عدد من الإجراءات الفنية، شملت:

- تغيير الفلنكات المتضررة بخط السكك الحديدية في موقع الحادث

- استبدال الفلنكات التالفة

- فحص القضبان وتسوية السكة

وذلك في إطار تأمين مسير القطارات واستعادة كفاءة الخط بشكل كامل.

فحص السلامة الإنشائية للمنازل

وعقب الحادث، تم تشكيل لجنة فنية لفحص العقارات المتضررة، حيث أظهرت نتائج المعاينة:

- سقوط جزئي لبعض الحوائط

- عدم تأثر السلامة الإنشائية للمنازل

عدم وجود أي خسائر في الأرواح

ومن جانبه، وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعة الدفع بلجنة فنية متخصصة للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المتضررة بمنطقة السفاينة، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، مشددا على عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

نتائج المعاينة الأولية والتحقيقات الأمنية

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط ما بين 5 إلى 6 كونتينرات من أعلى قطار بضائع بمحطة طوخ، دون وقوع إصابات، كما تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بانقلاب حاويات بضائع من قطار أمام قرية السفاينة، مما أدى إلى إحداث تلفيات بعدد من المنازل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

والجدير بالذكر، أن قامت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، بالبدء فورا في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل التي تأثرت جراء حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع ، وذلك عقب الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي كانت سببًا في حدوث التلفيات.

وتشمل الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت وذلك بعد التأكد من السلامة الانشائية للمنازل من قبل لجنة الهندسية لسلامة المنشآت بالمدينة .

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الاصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.