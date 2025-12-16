كسر مفاجئ .. مياه كفر الشيخ تكشف سبب انقطاع الخدمة عن مناطق بدسوق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم، عن قطع مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة دسوق.

وأرجعت الشركة سبب هذا لوجود كسر في خط مياه قطر 6 بوصة بأول مساكن الصفا .

وأشارت إلى أن هذا سيؤدي إلى انقطاع المياه عن امتداد شارع الغفران حتى قاعة مسايا ومساكن الصفا والمحرقة اعتبارًا من الآن وحتى الانتهاء من الإصلاح.

وتأتي أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.