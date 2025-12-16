دخلت عليهم البيت ألوّش بالسلاح الأبيض | اعترافــات صادمة لـ قاتل زوجته في المرج

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أبًا على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلى أقوال ابنة القاتل وإلى أقوال الأب المتهم.

اعترافات الأب المتهم بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته



س: ما تفصيلات إقرارك؟



ج: اللى حصل أنا متزوج من الست دي وانجبت منها بنتين ولحد السنة اللى فاتت كان في بينا خلافات زوجية عادية لحد شهر فات حصل بينا مشكلة وخلاف بسببه ضربتها وهى غضبت واخوها خدها عنده لمدة عشرة أيام وبعد كده بنتي الكبيرة خدتها تقعد عندها وانا من ساعتها بحاول ارجعها واصلح الأمور ولكن رافضة وطالبة الطلاق وكانت بتسخن ولادها عليا لحد في يوم كنت قاعد مع صاحب العمارة اللى انا قاعد فيها وقابلت بنتي وحاولت اعقلها واقنعها تخلى امها ترجع البيت وكانت ماسكه في ايديها كيس شيبسي فيه اكل راحت ضربتنى بيه على دماغى وعورتني وانا رحت عملت محضر في قسم عين شمس ومن ساعتها وانا قاطع معاهم علاقتي بيهم ما عدا حفيدى ابن بنتي عشان هو متعلق بیا وانا بحاول اشوفه واتواصل معاه ولكن امه وزوجتى منعونى انى اشوف حفيدى سواء في المدرسة او في البيت وفضلت على الحال ده لحد مدة قريبة لحد ما في يوم قررت انى اروحلهم البيت أتكلم معاهم في الموضع ده وقولت أأمن نفسى وخدت معايا من البيت سك ـ ينة وحطتها في شنطة يد وطلعت على هناك وأول ما طلعت الشقة لقيت بنتي فتحت الباب وأول ما شفتنى صرخت في وجهي وقالتلي انت ايه اللي جابك هنا ومسكونى وحاولوا يعتدوا عليا وفى اللحظة دى طلعت السك. ـ ينة وبدات اضرب حواليا والضربات الاولى جت في بنتى وبعدها مراتى هجمت عليا لما شافت بنتى بتضرب وحاولت تتعدى عليا رحت ضاربها بالسكــ .. ينة بس مكنتش اعرف انا بضرب فين وجريت على البلكونة وقعدت تصرخ عشان تلم الناس عليا رحت انا دخلت وراها وجبتها دخلتها جوه وكملت عليها لحد ما مراتى وقعت على الأرض بس بنتي كانت لسه واقفه على رجليها وفى اللحظة دى كل السكان دخلوا عليا الشقة ومسكونى وكتفونى ونزلوا فيا ضرب لحد ما الإسعاف جت والشرطة اخدتني على قسم المرج وهو ده كل اللى حصل.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.

القتل العمد



نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.





القتل الخطأ



نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.