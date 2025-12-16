الوطنية تكشف تفاصيل وأرقامًا عن العملية الانتخابية بالقليوبية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي الدوائر الإنتخابية في محافظة القليوبية، بلغ نحو 5 دوائر إنتخابية، على 8 مقاعد، مشيرا إلى أن اجمالي اللجان الفرعية 397 لجنة واجمال الناخبين الذين لهم حق التصويت 2 مليون و797 ألف و983 ناخب.

وقال بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الدائرة الأولى مقرها مركز بنها والدائرة الثانية مقرها مركز طوخ، والدائرة الرايعة مركز قليوب والدائرة الخاسمة مركز الخانكة، والدائرة السادسة مركزها شبين القناطر.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج، بينما لا يزال 108 مقرات انتخابية مفتوحة، موضحًا أن الهيئة تقوم باتباع إجراءات غلق المقرات وفقًا للتوقيت المحدد لكل دولة.