منتخب مصر يتفوق على نيجيريا بهدف صابر بعد 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة بتقدم منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولى إستعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وبدء اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

بطاقة صفراء على لاعب نيجيريا بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نيجيريا عن طريق أكينساميرو لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 20.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إمام عاشور لكنها ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.



