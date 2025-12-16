قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
حوادث

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

فريال يوسف ونادية الجندي
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالتجمع الخامس عن تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة التونسية فريال يوسف للفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير  بعدما نعتتها في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بأنها "فنانة فاشلة" بسبب مسلسل "أسرار".

فريال يوسف ودفاعها شريف حافظ

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة التونسية فريال يوسف التي توجهت رفقة محاميها المستشار شريف حافظ لتقديم كافة الأدلة على اتهامها للفنانة نادية الجندي  وأوضحت خلال التحقيقات الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك.

نادية الجندي

 وقالت أنه تم استضافتها في لقاء تليفزيوني عندما سألت عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل أسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

وعقب ذلك اللقاء بأيام قليلة وفي لقاء تلفزيوني مع موقع إخباري تم سؤالها عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج أجابت أن لديها مستحقات مالية طرف عدة شركات إنتاج وذكرت من ضمنهم  مسلسل اسرار و شركة الانتاج المالكة لها الفنانة نادية الجندي.

وعقب ذلك بأيام قليلة و في لقاء تلفزيوني مع الفنانة نادية الجندي عن طريق موقع إخباري وبمواجهتها بما ذكرته فريال يوسف انها لم تتحصل علي معظم اجرها في مسلسل اسرار  عللت ذلك بأن فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على اسمها ونجوميتها و قد تناقلت عدة مواقع اخبارية وفنية العبارة التالية نادية الجندي تقول :"فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي".

وقدم المستشار  شريف حافظ محامي الفنانة فريال يوسف الأدلة على الاتهام "فلاشة" تحتوي على اللقاءات التليفزيونية المتضمنة ما ذكرته الفنانة نادية الجندي بالصوت والصورة وهي تقول فريال يوسف ممثلة فاشلة ارادت التسلق علي نجوميتي. 

وطلب حافظ عقابها عملاً بنصوص المواد ٣/١٧١، ١/٣٠٢، ٣٠٦ من قانون العقوبات  و المادة ٢٦ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات لقيامها بقذف الفنانة فريال يوسف والتشهير بها.

وورد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي انتهي الي صحة الواقعة موضوع الشكوي.


كان أحال  النائب العام بلاغ القنانة فريال يوسف ضد الفنانة نادية الجندي الي نيابة التجمع الخامس للتحقيق فيه وقيد برقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية، وقال حافظ أنه من المتوقع حضور  الفنانة نادية الجندي الي نيابة التجمع الخامس لاستجوابها في الاتهام المنسوب اليها من الشاكية. 

