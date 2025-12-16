حب الزمالك والاحتراف الأوروبي.. لماذا قال لاعبون كُثر «لا» للأهلي؟

رغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي محليًا وقاريًا، إلا أن مسيرته في سوق الانتقالات شهدت على مدار السنوات مواقف عديدة رفض خلالها لاعبون بارزون ارتداء القميص الأحمر، لأسباب تنوعت بين الانتماء العاطفي، والرغبة في الاستمرار داخل أندية بعينها، أو تفضيل الاحتراف الأوروبي، بل وأحيانًا بسبب اعتبارات فنية أو مادية.

عبد الله جمعة

وكان أحدث هذه المواقف ما كشفه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، بعدما أكد وجود مفاوضات رسمية من الأهلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر البقاء داخل القلعة البيضاء بدافع الحب والانتماء لجماهير الزمالك، إضافة إلى حالة الاستقرار التي يعيشها داخل الفريق.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية إنه لا يفكر في الرحيل عن الزمالك، ويسعى لحصد البطولات بقميصه، معتبرًا أن مشاركته في أكثر من مركز داخل الملعب تمثل إضافة لمسيرته، في ظل الثقة التي يحظى بها.

عبد الله جمعة لم يكن الأول، فقد سبقه عدد كبير من اللاعبين الذين اختاروا الابتعاد عن الأهلي رغم العروض الجادة، وهو ما يعكس أن سوق الانتقالات لا تُحسم دائمًا بالأرقام فقط.

شيكابالا

شيكابالا، قائد الزمالك التاريخي، كان واحدًا من أكثر القصص إثارة، بعدما اقترب بشدة من الانتقال إلى الأهلي عقب عودته من تجربة الاحتراف مع باوك اليوناني، بل ووقع بالفعل على عقود الانضمام، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة مفضلًا العودة إلى الزمالك النادي الذي ينتمي إليه.

ورغم أن العرض الأهلي كان الأفضل ماليًا في ذلك التوقيت، فإن رغبة اللاعب حسمت القرار.

إبراهيم صلاح

إبراهيم صلاح أيضًا تلقى عرضًا مغريًا من الأهلي بعد انتهاء تجربته مع العروبة السعودي، لكنه تجاهل العرض الأحمر وقرر العودة إلى الزمالك، النادي الذي تألق معه بعد انتقاله من المنصورة.

صالح موسى

صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، كشف أن انتقاله للأبيض تم سريعًا بعدما وافق مسؤولو الزمالك على مطالبه المالية، والتي كانت ضعف ما يتقاضاه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه رفض كل عروض الأهلي لأنه زملكاوي منذ الصغر.

خالد قمر

خالد قمر بدوره أكد أن والده، المعروف بانتمائه للأهلي، كان يفضل انتقاله للقلعة الحمراء، لكنه تمسك بالزمالك، وبعد موسمه الأول الذي توج فيه بالدوري والكأس، اعترف والده بصحة قراره ودعمه بشكل كامل.

أيمن حفني

أيمن حفني كان قريبًا للغاية من الأهلي أثناء لعبه في صفوف طلائع الجيش، إلا أنه رفض كل الإغراءات مفضلًا الانتقال إلى الزمالك، مبررًا قراره بعشقه للنادي الأبيض وجماهيره.

حسنى عبد ربه

ولم تقتصر حالات الرفض على لاعبي الزمالك فقط، إذ تراجع حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، عن اتفاقه مع الأهلي في اللحظات الأخيرة، مفضلًا الاستمرار مع الدراويش حبًا في النادي وجماهيره.

مصطفى محمد

وفي مطلع عام 2025، رفض مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي والزمالك السابق، التوقيع للأهلي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية، مفضلًا الاستمرار في تجربته الأوروبية.

طارق حامد

كما رفض طارق حامد، عندما كان لاعبًا في سموحة، الانتقال إلى الأهلي، وفضّل ارتداء قميص الزمالك، ليصبح لاحقًا أحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ القلعة البيضاء.

الزامبي أوجستين ميولنجا

وعلى الصعيد الأفريقي، كشفت تقارير في عام 2018 أن الزامبي أوجستين ميولنجا، لاعب زاناكو، رفض عرض الأهلي مفضلًا الانتقال إلى أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، رغم اهتمام الأحمر الجاد بضمه، وذلك بحسب ما أكده رئيس ناديه آنذاك.

البلجيكي لاندري ديماتا

وفي أوروبا، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم إسبانيول، عرضًا ماليًا ضخمًا من الأهلي، مفضلًا الاستمرار داخل الدوريات الأوروبية، حيث أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن اللاعب فضّل المشروع الرياضي على الإغراء المالي.

الجزائري زين الدين بلعيد

كما تلقى الأهلي صدمة من الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة، بعدما اقترب من الانضمام للأحمر قبل أن ينتقل إلى سينت ترويدنس البلجيكي، في صفقة قُدرت بنحو 500 ألف يورو، مع نسبة من إعادة البيع.

محمد كانوتيه

وفي ملف آخر، تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد كانوتيه، مهاجم منتخب بوركينا فاسو والمحترف في الدوري الروسي، بعد تمسك اللاعب بالاستمرار في أوروبا ورفضه اللعب في أفريقيا حاليًا، إضافة إلى المغالاة في مطالبه المالية، حسب ما أكدت تقارير صحفية.