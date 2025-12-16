البداية فى 2017 .. مسيرة مميزة لصفقة الأهلي الأولي فى انتقالات الشتاء

اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات المغربى يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي بعد مفاوضات مكثفة مع ناديه الرجاء حيث تقدم الأهلي بطلب الى الرجاء بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب " 6 أشهر " للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وينتهى عقد اللاعب مع ناديه الرجاء بنهاية الموسم الجاري ورفض التجديد لناديه وسط رغبته فى خوض تجربة احتراف جديدة .

ويرغب الأهلي فى التعاقد مع ظهير أيسر قوى بناء على طلب الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق، وبالفعل انهى النادي كل اتفاقه مع اللاعب ويتبقى فقط الاتفاق مع نادي الرجاء، حيث تقدم الأهلي بعرض للرجاء لشراء المدة المتبقية مقابل 500 ألف دولار وتم زيادتها الى 600 ألف دولار من أجل اقناع الرجاء بالاستغناء عن اللاعب دون الانتظار لنهاية الموسم .

ونرصد فى هذا التقرير السيرة الذاتية الكاملة لنجم الأهلي، المنتظر والصفقة المنتظرة للأهلي فى انتقالات الشتاء .

بداية بلعمري

في سن التاسعة عشرة، خطا يوسف بلعمري أولى خطواته في عالم الاحتراف رفقة نادي الفتح الرباطي عام 2017، حيث ظهر كلاعب شاب في بعض مباريات الفريق الأول.

وقبل عشرة أيام فقط من إتمام عامه التاسع عشر، سجل حضوره الرسمي الأول أمام الوداد المغربي، في مواجهة انتهت بخسارة الفتح بنتيجة 3-1، لكنها شكّلت نقطة الانطلاق لمسيرته الاحترافية.

بعد فترة غياب معتادة للاعبين الشباب، عاد بلعمري في نوفمبر ليترك بصمته سريعًا، حين قاد الفتح الرباطي للفوز على الدفاع الحسني الجديدي مسجلًا هدف المباراة الوحيد، وهو أول أهدافه الرسمية مع الفريق. ولم تتوقف بصماته عند هذا الحد، إذ عاد بعد أسبوعين ليسجل أحد هدفي الفوز خارج الديار أمام حسنية أغادير (2-1).

الانطلاقة القوية

انتهى موسم 2017-2018 بمساهمتين فقط، بينما كان موسم 2018-2019 هادئًا نسبيًا، حيث لم يحصل بلعمري على عدد كبير من الدقائق، ولم يسجل أو يصنع أهدافًا، مكتفيًا باكتساب الخبرة والتدرج في أجواء المنافسة.

شهد موسم 2019-2020 الانطلاقة الحقيقية لبلعمري، بعدما شارك في 27 مباراة بالدوري، بدأ 20 منها أساسيًا، ولعب قرابة 1700 دقيقة. وتمكن خلال الموسم من تسجيل هدفين وصناعة خمسة، مساهمًا في إنهاء الفتح الرباطي الموسم في المركز الرابع.

تراجعت دقائق مشاركته في موسم 2020-2021 إلى حوالي 1000 دقيقة، مع مساهمات أقل، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة، في موسم أنهى فيه الفتح الدوري عاشرًا.

لكن موسم 2021-2022 شهد استقرارًا أكبر، إذ خاض 27 مباراة بنحو 2000 دقيقة، صنع خلالها سبعة أهداف وسجل هدفًا واحدًا، ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس.

وفي موسم 2022-2023، بلغ بلعمري ذروة حضوره مع الفتح، متجاوزًا 2500 دقيقة لعب، مسجلًا هدفًا وصانعًا أربعة أخرى، وكان أحد الركائز الأساسية في إنهاء الموسم بالمركز الثالث، والتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الانتقال الى الرجاء فى صفقة انتقال حر

صيف 2023 شكّل محطة مفصلية في مسيرة بلعمري، بعدما انتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي الرجاء المغربي. وخلال موسمه الأول، شارك في 33 مباراة بما يقارب 3000 دقيقة، صنع سبعة أهداف وسجل هدفين، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج الرجاء بلقب الدوري المغربي بعد صراع قوي مع الجيش الملكي، حُسم بفارق نقطة، ليعيد اللقب إلى خزائن الرجاء بعد غياب أربع سنوات.

واصل بلعمري حضوره القوي في موسم 2024-2025، بمعدل مشاركة مشابه، حيث صنع سبعة أهداف وسجل هدفين، من بينها ثلاث تمريرات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا قيمته كلاعب يعتمد عليه في المواعيد الكبرى.

لاعب متعدد المراكز

يجيد يوسف بلعمري اللعب أساسًا في مركز الظهير الأيسر، مع قدرة واضحة على شغل أكثر من مركز، أبرزها:

لاعب وسط مركزي (32 مباراة)

لاعب وسط أيسر (31 مباراة)

اللعب الدولي

على الصعيد الدولي، مثّل بلعمري أربعة منتخبات مغربية:

منتخب تحت 20 عامًا: أول استدعاء في أكتوبر 2017، لعب أمام إيطاليا وفرنسا.

منتخب تحت 23 عامًا: انضم إليه في أكتوبر 2018.

منتخب المحليين: شارك معه عام 2022 تحت قيادة حسين عموتة.

المنتخب المغربي الأول: نال فرصته في 2024، ويظهر ضمن القائمة الاحتياطية لكأس أمم إفريقيا 2025.

وخاض اللاعب 15 مباراة دولية بمختلف الفئات.

إصابات يوسف بلعمري

يُعد سجل بلعمري مع الإصابات نموذجًا للاستمرارية، إذ لم يتعرض سوى لإصابة واحدة في الظهر عام 2024، أبعدته عن الملاعب لمدة شهر ونصف، وغاب خلالها عن 8 مباريات، دون تسجيل أي إصابات أخرى مؤثرة.

مسيرة يوسف بلعمري

المباريات: 197

الأهداف: 12

التمريرات الحاسمة: 33

إجمالي المساهمات التهديفية: 45

معدل المساهمة:هدف كل 4.4 مباراة