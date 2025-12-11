الأهلي يغري الرجاء المغربي بـ أشرف داري لإتمام صفقة يوسف بلعمري

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تقديم النادي الأهلي لعرض مالي لنظيره الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري الظهير الأيسر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة في تصريحا إذاعية : الأهلي سيتعاقد مع يوسف بلعمري خلال أيام والعرض وصلت قيمته بـ 500 ألف دولار بسبب اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الفريق المغربي بنهاية الموسم الحالي.

وأردف : الرجاء يأمل وصول قيمة الصفقة لـ 750 ألف دولار فيما بدأ الأحمر بإغراء مسؤولي الفريق المغربي بالتعاقد مع أشرف داري مدافع الفريق على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر.

وأكمل: الأهلي سيقدم أشرف داري لفريق الرجاء مع تحمل الأحمر الفارق بين قيمة راتب اللاعب المغربي مع ناديه الجديد وراتبه الحالي داخل التتش.



وأختتم شبانة تصريحات قائلا : هناك محاولات من جانب الرجاء المغربي للحصول على داري لمدة موسم ونصف مع تحمل الأهلي جزء من قيمة راتبه .

