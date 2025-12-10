الأهلي يقترب من ضم يوسف بلعمري.. الرجاء يفشل في تجديد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن فشل نادي الرجاء الرياضي في تجديد عقد لاعبه يوسف بلعمري، وسط ترقب حول انتقال محتمل للاعب إلى صفوف الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بلعمري مع الرجاء في يونيو المقبل، وقد ارتبط اسمه سابقًا بالأهلي المصري، دون أن تكتمل الصفقة حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وكيل أعمال بلعمري طالب بتجديد العقد براتب سنوي قدره 650 ألف دولار، في حين تمسك الرجاء بالمقابل المالي الحالي البالغ 480 ألف دولار، ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين.

ويشارك بلعمري حاليًا مع الرجاء في المعسكر الإعدادي بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لمرحلة الدور الثاني من الدوري المغربي.

وكان موقع "le 360" المغربي قد كشف أن الأهلي عرض الحصول على خدمات اللاعب مع منحة توقيع تصل إلى مليون دولار، إلى جانب 500 ألف دولار للنادي المغربي مقابل التخلي عن عقد اللاعب، كما يسعى وكيل بلعمري لإدراج بند يسمح للاعب بالرحيل مباشرة في حال تلقى عرضًا من نادٍ أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.