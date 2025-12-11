الزمالك يستقر على بديل صلاح مصدق في الميركاتو الشتوي

استقر مسئولو نادي الزمالك على هوية البديل الذي سيعوض رحيل المغربي صلاح الدين مصدق، الذي فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد مؤخرًا بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك يدرس التعاقد مع جناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلًا لمصدق في الخط الأمامي، في إطار خطة تدعيم الفريق وسد النقص الذي تركه رحيل اللاعب.

تدعيم دفاعي مرتقب.. وأحمد طارق في الصورة

وأضاف المصدر أن الزمالك يخطط أيضًا لدعم الخط الدفاعي بضم مدافع مصري في يناير، ويُعد أحمد طارق، لاعب نادي زد، أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي، موضحًا أن الإدارة ستبدأ التواصل الرسمي مع المرشحين خلال الساعات المقبلة لحسم الملف.

وكان صلاح مصدق قد أنهى تعاقده مع الزمالك مؤخرًا بسبب تراكم مستحقاته المالية لعدة شهور، ليتقدم بفسخ العقد من طرف واحد وفقًا للوائح، ويغادر الفريق بشكل رسمي.