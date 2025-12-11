بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، صورا من داخل الحرم المكي في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت بسمة بوسيل صورتها أمام الكعبة أثناء ادائها مناسك العمرة، ذلك عبر خاصية الاستوري.

يسمة بوسيل

وانتشرت مؤخرا العديد من الشائعات التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان تامر حسني، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد سعد إثر زيارته له في بيته.

قال أحمد سعد أن تامر حسني نايم في السرير مبيتحركش، ما فسره الكثيرون بتراجع في حالته الصحية، لكن الحقيقة أن هذا غير صحيح، حيث أكد مصدر مقرب من تامر حسني أن حالته تتحسن وبدأ يستعيد كامل صحته، وأنه في حالة راحة بالبيت، قبل مواصلة أعماله الفنية وحفلاته الغنائية.

كان أحمد سعد قال في تصريحات إعلامية: "كنت عند تامر حسني في البيت، هو الحمد لله أحسن كتير، هو راقد في السرير يعني مش بيتحرك، وهو مش بيحب كده وهو نشيط بيحب يتحرك وحتى وهو كان بيعمل عملية كان بيطمن عليا، والناس دايما هي اللي بتديله طاقة إيجابية، وبعدها نمت جنبه في السرير وقلت له ده بوستر الحفلة الجاية".