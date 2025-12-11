قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

سارة عبد الله

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، صورا من داخل الحرم المكي في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت بسمة بوسيل صورتها أمام الكعبة أثناء ادائها مناسك العمرة، ذلك عبر خاصية الاستوري.

وانتشرت مؤخرا العديد من الشائعات التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان تامر حسني، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد سعد إثر زيارته له في بيته.

قال أحمد سعد أن تامر حسني نايم في السرير مبيتحركش، ما فسره الكثيرون بتراجع في حالته الصحية، لكن الحقيقة أن هذا غير صحيح، حيث أكد مصدر مقرب من تامر حسني أن حالته تتحسن وبدأ يستعيد كامل صحته، وأنه في حالة راحة بالبيت، قبل مواصلة أعماله الفنية وحفلاته الغنائية.

كان أحمد سعد قال في تصريحات إعلامية:  "كنت عند تامر حسني في البيت، هو الحمد لله أحسن كتير، هو راقد في السرير يعني مش بيتحرك، وهو مش بيحب كده وهو نشيط بيحب يتحرك وحتى وهو كان بيعمل عملية كان بيطمن عليا، والناس دايما هي اللي بتديله طاقة إيجابية، وبعدها نمت جنبه في السرير وقلت له ده بوستر الحفلة الجاية".

بسمة بوسيل تامر حسني الحرم المكي انستجرام مناسك العمرة

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

الأفلام بدور العرض السينمائي

ايرادات السينما المصرية: مني زكي تتصدر شباك التذاكر بـ الست والسعدني بالمركز الثاني

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

هدى المفتي

هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا السبت المقبل

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

