تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويرد على الشائعات

حرص الفنان تامر حسني، على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية بعد شفائه من وعكته الأخيرة.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام: “حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة جمعة مباركة على الجميع يارب حابب أوضح لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي أنا الحمد الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر”.

تامر حسني

وقرر الفنان تامر حسني التبرع بأجره في حفل قصر عابدين المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر المقبل بعد شفائه من وعكته الصحية.

يستعد الفنان تامر حسني للعودة إلى حفلاته الجماهيرية بعد فترة من التوقف نتيجة وعكته الصحية الأخيرة، وذلك من خلال إحياء حفل خيري ضخم داخل قصر عابدين التاريخي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور فني له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزئي من الكلية، وهي الأزمة التي أثارت قلق جمهوره خلال الأسابيع الماضية قبل أن يطمئنهم على استقرار حالته الصحية.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته.