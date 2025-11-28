قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويرد على الشائعات

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

حرص الفنان تامر حسني، على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية بعد شفائه من وعكته الأخيرة.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام: “حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة جمعة مباركة على الجميع يارب حابب أوضح لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي أنا الحمد الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر”.

تامر حسني

وقرر الفنان تامر حسني التبرع بأجره في حفل قصر عابدين المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر المقبل بعد شفائه من وعكته الصحية.

يستعد الفنان تامر حسني للعودة إلى حفلاته الجماهيرية بعد فترة من التوقف نتيجة وعكته الصحية الأخيرة، وذلك من خلال إحياء حفل خيري ضخم داخل قصر عابدين التاريخي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور فني له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزئي من الكلية، وهي الأزمة التي أثارت قلق جمهوره خلال الأسابيع الماضية قبل أن يطمئنهم على استقرار حالته الصحية.
ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته. 

الفنان تامر حسني انستجرام تامر حسني حالته الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

محطة تحيا مصر

النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة

ترشيحاتنا

الفرن الكهربائي

الأكثر استخداما في الشتاء.. نصائح لاستخدام هذه الأجهزة وتقليل فاتورة الكهرباء

وزيرا التضامن والاتصالات

بروتكول بين التضامن والاتصالات لتدريب وتأهيل ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة للعمل فى قطاع الاتصالات

التضامن الاجتماعى

افتتاح معرض الحرف اليدوية السنوي لجمعية الصعيد للتربية والتنمية

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد