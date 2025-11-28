محمود البزاوي يوجه رسالة لتامر حسني بعد أزمته الصحية

وجه الفنان محمود البزاوي، رسالة مؤثرة إلى الفنان تامر حسنى بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكتب البزاوي عبر حسابه على انستجرام: “ألف سلامة عليك يا حبيبى، ويا رب ترجع فى أسرع وقت لجمهورك وحبايبك بأفضل صحة وحال.. بحبك حب كبير يا تامر”.

وقرر الفنان تامر حسني التبرع بأجره في حفل قصر عابدين المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر المقبل بعد شفائه من وعكته الصحية.

يستعد الفنان تامر حسني للعودة إلى حفلاته الجماهيرية بعد فترة من التوقف نتيجة وعكته الصحية الأخيرة، وذلك من خلال إحياء حفل خيري ضخم داخل قصر عابدين التاريخي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور فني له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزئي من الكلية، وهي الأزمة التي أثارت قلق جمهوره خلال الأسابيع الماضية قبل أن يطمئنهم على استقرار حالته الصحية.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته.