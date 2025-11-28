الرقابة: لم نتلقى أي تعليمات أو محاذير بخصوص الدراما الرمضانية

نفى مصدر خاص من الرقابة على المصنفات الفنية تلقيهم أية تعليمات أو محاذير بشأن الدراما المصرية خلال الساعات الماضية، وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صد البلد أن ما أثير من أنباء حول هذه المحاذير غير صحيح بالمرة.



وتتضمن التوصيات المتداولة الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية أو مشاهد البلطجة والعنف غير المبرر، وعدم تصوير الفساد داخل مؤسسات الدولة إلا بما يخدم "رسالة واضحة ومنضبطة" وكذلك "احترام عقلية المشاهد" ودعم صورة المرأة وعدم إهانتها، والتركيز على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

وقد جاء الرد سريعاً وقاطعاً من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث نفت علا الشافعي، عضو لجنة الدراما بالمجلس، صحة ما يتم تداوله.



من جهة أخرى نفى الناقد زين العابدين خيري صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور توصيات أو محظورات تتعلق بالأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026.

وأوضح خيري في تصريح خاص لموقع صدى البلد، بصفته عضوا في لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة لم تصدر أي توصيات تخص الأعمال الدرامية الجديدة، على عكس ما تم تداوله.



وأكد أن دور اللجنة يقتصر على تقديم مقترحات لتحسين المحتوى بعد عرضه فقط، دون التدخل في الأعمال قبل إنتاجها أو وضع قيود مسبقة.



وكانت مواقع وصفحات قد تداولت أخبارا تزعم وجود توصيات بمنع مشاهد العنف والمخدرات والقتل في دراما رمضان المقبلة، ونسبت تلك الأنباء إلى لجنة الدراما، إلا أن اللجنة غير مختصة بهذا الأمر ولم تصدر أي بيان رسمي بشأنه.