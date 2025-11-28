قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الرقابة: لم نتلقى أي تعليمات أو محاذير بخصوص الدراما الرمضانية

دراما رمضان
دراما رمضان
محمد نبيل

نفى مصدر خاص من الرقابة على المصنفات الفنية تلقيهم أية تعليمات أو محاذير بشأن الدراما المصرية خلال الساعات الماضية، وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صد البلد أن ما أثير من أنباء حول هذه المحاذير غير صحيح بالمرة.

وتتضمن التوصيات المتداولة الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية أو مشاهد البلطجة والعنف غير المبرر، وعدم تصوير الفساد داخل مؤسسات الدولة إلا بما يخدم "رسالة واضحة ومنضبطة" وكذلك "احترام عقلية المشاهد" ودعم صورة المرأة وعدم إهانتها، والتركيز على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

وقد جاء الرد سريعاً وقاطعاً من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث نفت علا الشافعي، عضو لجنة الدراما بالمجلس، صحة ما يتم تداوله.

من جهة أخرى نفى الناقد زين العابدين خيري صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور توصيات أو محظورات تتعلق بالأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026.
وأوضح خيري في تصريح خاص لموقع صدى البلد، بصفته عضوا في لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة لم تصدر أي توصيات تخص الأعمال الدرامية الجديدة، على عكس ما تم تداوله.

وأكد أن دور اللجنة يقتصر على تقديم مقترحات لتحسين المحتوى بعد عرضه فقط، دون التدخل في الأعمال قبل إنتاجها أو وضع قيود مسبقة.

وكانت مواقع وصفحات قد تداولت أخبارا تزعم وجود توصيات بمنع مشاهد العنف والمخدرات والقتل في دراما رمضان المقبلة، ونسبت تلك الأنباء إلى لجنة الدراما، إلا أن اللجنة غير مختصة بهذا الأمر ولم تصدر أي بيان رسمي بشأنه.

دراما رمضان الرقابة على المصنفات الفنية الدراما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

دراما رمضان

الرقابة: لم نتلقى أي تعليمات أو محاذير بخصوص الدراما الرمضانية

روبي وشقيقتها كوكي

شقيقة روبي تطلب الدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية

العوضي

أحمد العوضي يروج لمسلسل علي كلاي مع درة

بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد