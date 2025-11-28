خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن قرار إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمدة 4 سنوات هو حكم نهائي صادر عن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ولا يمكن الطعن عليه من الناحية الموضوعية.



وأوضح العمايرة خلال برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الاستئناف المقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية يُعد إجراءً روتينيًا فقط، إذ تقتصر هذه المحكمة على مراجعة صحة الإجراءات المتبعة خلال الحكم، ولا تتطرق إلى موضوع القضية نفسها.



وأضاف أن الطعن يكون مقبولًا فقط في حالات محددة مثل عدم اختصاص كاس أو انتهاك الحق في محاكمة عادلة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.



وأشار خبير اللوائح إلى أن قبول الطعن أمام المحكمة الفيدرالية في حال حدوثه سيؤدي إلى إعادة النظر في القضية أمام محكم جديد في كاس، مؤكدًا أن الإيقاف يشمل ممارسة أي نشاط رياضي وليس كرة القدم فقط.



ونفى العمايرة وجود أي تأثير لهذا الحكم على نادي بيراميدز، مؤكدًا أن النادي لا يمكن أن يُسحب منه لقب دوري أبطال إفريقيا إلا في حال ثبوت تعاطي ثلاثة لاعبين على الأقل للمنشطات، وهو ما لم يحدث.

