ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء
قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج
القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال
خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي
تصعيد روسي وتحرك فرنسي.. بوتين يرفض اتفاق السلام وماكرون يطلق خطة التجنيد الوطني
كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة
من قاعدة قندهار إلى البيت الأبيض.. كشف هوية منفذ الهجوم على الحرس الوطني
أحمد السعدني: أنا رومانسي جدا وبتوتر لما يجيلي شغل.. فيديو
رياضة

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن قرار إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمدة 4 سنوات هو حكم نهائي صادر عن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ولا يمكن الطعن عليه من الناحية الموضوعية.


وأوضح العمايرة خلال برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الاستئناف المقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية يُعد إجراءً روتينيًا فقط، إذ تقتصر هذه المحكمة على مراجعة صحة الإجراءات المتبعة خلال الحكم، ولا تتطرق إلى موضوع القضية نفسها. 


وأضاف أن الطعن يكون مقبولًا فقط في حالات محددة مثل عدم اختصاص كاس أو انتهاك الحق في محاكمة عادلة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.


وأشار خبير اللوائح إلى أن قبول الطعن أمام المحكمة الفيدرالية في حال حدوثه سيؤدي إلى إعادة النظر في القضية أمام محكم جديد في كاس، مؤكدًا أن الإيقاف يشمل ممارسة أي نشاط رياضي وليس كرة القدم فقط.


ونفى العمايرة وجود أي تأثير لهذا الحكم على نادي بيراميدز، مؤكدًا أن النادي لا يمكن أن يُسحب منه لقب دوري أبطال إفريقيا إلا في حال ثبوت تعاطي ثلاثة لاعبين على الأقل للمنشطات، وهو ما لم يحدث.
 

بيراميدز رمضان صبحي اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

