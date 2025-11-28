أبو ريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي بيراميدز لم يخطئ بأي شكل في عدم إرسال لاعبيه للمنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب، مشددًا على أن الأمر لا يعكس أي تقصير من النادي وأنه كان خارج إرادته تمامًا.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية:

"بيراميدز ليس له ذنب في عدم إرسال لاعبيه للمنتخب المشارك في كأس العرب، كل الأمور كانت وفق البروتوكولات والقوانين المعمول بها، وقرار عدم مشاركة اللاعبين لم يكن بيد النادي."

وأضاف رئيس الاتحاد أن التركيز الآن ينصب على تقييم مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن النتائج التي سيحققها الفريق في الفترة المقبلة ستحدد هوية المدرب الجديد للفريق:

"ننتظر الوقوف على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعيين المدرب الجديد، نريد اختيار الشخص الأنسب الذي يمكنه تطوير الفريق وتحقيق النتائج المرجوة."

وأوضح أبو ريدة أن الاتحاد يعمل على ضمان استقرار جميع المنتخبات المصرية، من الأولمبي إلى الأول، مع توفير كل الدعم الفني والإداري للمدربين واللاعبين، لضمان رفع مستوى الأداء وتمثيل مصر بشكل مشرف في البطولات القارية والدولية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن مثل هذه القرارات تأتي دائمًا في إطار مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضع نصب عينيه دعم الأندية والمنتخبات على حد سواء، لتفادي أي مشاكل أو سوء فهم قد يظهر في وسائل الإعلام.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد أن العمل مستمر على تطوير المنظومة الرياضية المصرية من أجل بناء قاعدة قوية للمستقبل، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع جميع الأندية واللاعبين لضمان بيئة تنافسية صحية واحترافية.