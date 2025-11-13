قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
رياضة

هاني أبو ريدة: ودية نيجيريا الأخيرة قبل أمم إفريقيا والمغرب جاهزة لاستقبال الفراعنة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
رباب الهواري

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا ستكون الاختبار الأخير لمنتخب مصر قبل خوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يسير وفق خطة إعداد واضحة ومحددة تهدف للوصول إلى الجاهزية التامة قبل البطولة.

دعم كامل للجهاز الفني

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد يقدم كل أشكال الدعم للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الهدف من مواجهة نيجيريا ليس النتيجة بقدر ما هو تقييم العناصر الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا.

 وأضاف أن اللقاء يمثل تجربة قوية نظرًا لقوة المنتخب النيجيري وتأهله لكأس العالم، مما يمنح الجهاز الفني فرصة لاختبار أكثر من لاعب في مراكز مختلفة.

ضيق الوقت قبل البطولة

وأوضح رئيس الاتحاد أن ضيق الوقت قبل البطولة حال دون إقامة مباريات ودية إضافية، مشيرًا إلى أن المنتخب سيغادر مباشرة إلى المغرب عقب مواجهة نيجيريا. كما أعلن أنه بعد انتهاء البطولة سيتم الإعلان عن خطة الإعداد الخاصة بتصفيات كأس العالم المقبلة فور إجراء القرعة رسميًا.

خطة لاكتشاف المواهب

وأشار أبو ريدة إلى وجود خطة شاملة لتطوير منظومة اكتشاف المواهب داخل مصر وخارجها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، موضحًا أن المشروع يستهدف مواليد 2011 لبناء جيل جديد من المحترفين القادرين على دعم المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

رؤية مستقبلية وتطوير شامل

وأضاف أن مصر ستتقدم لاستضافة إحدى نسخ كأس الأمم الإفريقية بعد عام 2030، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تطوير البنية التحتية ودعم جميع المنتخبات العمرية لتحقيق رؤية متكاملة.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر دائمًا في دائرة الاهتمام القاري والعالمي، خاصة بوجود النجم العالمي محمد صلاح وعدد من المحترفين المميزين مثل عمر مرموش، مشددًا على أن الهدف هو إسعاد الجماهير وإعادة البريق للكرة المصرية.


 

