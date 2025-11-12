استدعاء إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري لمعسكر منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمى طولان إستدعاء إسلام سمير لاعب زعيم الثغر لمعسكر المنتخب ، الذى يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومى 14 و 17 نوفمبر الجاري ، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر القادم.

كما تقرر استبعاد كلًّا من عمرو السولية مصطفي شلبي وأحمد ربيع حيث تبين من الفحص الطبي اصابتهم قبل الدخول للمعسكر.



