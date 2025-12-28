هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

تصدرت أنباء عن ارتباط الفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان طلاقه رسميا من الفنانة داليا مصطفى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور تجمع نيللي كريم وشريف سلامة معا، مشيرين إلى دخولهم في علاقة عاطفية وارتباطهم، وأنهم يستعدون إلى الزواج خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصدرت الفنانة داليا مصطفى تريند موقع جوجل بسبب انفصالها عن الفنان شريف سلامة رسميا خلال الأيام الماضية مما خلق حالة من الجدل الواسع.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:



