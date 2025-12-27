قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
مقالات

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

د. منال إمام
د. منال إمام
د. منال امام

مع نهاية عام 2025 أهدي المكتبة المصرية والعربية هذا الإصدار الذي اعتز به كثيراً وهو " مصر القديمة وسياستها الخارجية فمنذ سنوات طويلة وأنا أجد نفسي مشدودًة إلى صفحات التاريخ المصري القديم، ذلك التاريخ الذي لا تنطفئ شعلته، ولا تفنى حقيقته، ولا ينضب ما يقدّمه من دروس ومعانٍ. وكلما تعمّقت في دراسة حضارتنا العريقة، اكتشف أن تأثيرها لا يكمن فقط في أهراماتها الشامخة أو معابدها المهيبة، بل في الفكر السياسي والإنساني الذي أبدعه المصري القديم، وفي قدرته على أن يبني نموذجًا حضاريًا متوازنًا يجمع بين القوة والحكمة، بين الروح والعقل، بين الأرض والسماء.

ومن بين الجوانب التي جذبت اهتمامي وأثارت دهشتي، تاريخ الدبلوماسية المصرية الذي يكشف عن رؤية استثنائية لإدارة الدولة وعلاقاتها مع العالم. لقد وجدت في النصوص والبرديات والنقوش ما يؤكد أن المصري القديم لم يكن مجرد صانع حضارة مادية، بل كان أيضًا مهندسًا لفنون السياسة والتفاوض، قادرًا على تحويل الجغرافيا والتاريخ إلى لغة تفاهم لا إلى ساحة صراع.

كتبت هذا الكتاب بدافع حب عميق وانتماء راسخ لهذه الأرض التي حملت أعظم الحضارات الإنسانية. أكتبه وأنا أستحضر صور ملوك عظماء وقفوا في وجه الزمن يكتبون رسائل السلام، ويوقعون المعاهدات، ويشيدون التحالفات، ويستخدمون الدبلوماسية لحماية أمن البلاد قبل أن تُرفع السيوف. وأستحضر أيضًا دور القيم المصرية الأصيلة—قيمة ماعت—التي لم تكن مجرد مفهوم ديني وإنما كانت فلسفة حكم، تقوم على العدل، والانضباط، واحترام الآخر، وتقدير الحياة.
لقد آمنت مصر منذ أقدم عصورها بأن قوتها لا تُقاس فقط بعدد الجند أو اتساع الأراضي، بل بقدرتها على أن تُقنع، وتبني، وتُقيم جسورًا بين الأمم. كانت تعرف كيف تمزج بين القوة الناعمة من المعرفة، والثقافة، والرمزية الدينية وبين القوة الصلبة عندما يتطلب الأمر حماية حدودها وفرض سيادتها. كانت دولة لا تتردد في الحوار، ولا تتهاون في الحق، ولا تتخلى عن دورها المحوري في الشرق القديم.

وفي كل صفحة من هذا الكتاب، سعيت إلى أن أقدم للقارئ خلاصة ما تعلمته من دراسة هذا التاريخ العظيم أن الدبلوماسية المصرية لم تكن طارئة ولا هامشية، بل كانت ركيزة أساسية في بناء الدولة، وحجر زاوية في استقرارها، ووسيلة فعّالة لصنع التوازن والسلام في محيطها. لقد أثبتت مصر عبر عصورها أن الحوار يمكن أن يكون حصنًا منيعًا، وأن الحكمة يمكن أن تسبق السيف، وأن الدولة القوية هي تلك التي تفرض احترامها قبل هيمنتها.

أكتب هذا العمل وفي قلبي شعور بالامتنان لتلك الحضارة التي نفتخر بأنها جزء من هويتنا. حضارة صاغت أولى المعاهدات في التاريخ، وأرست مفهوم العلاقات الدولية، وعلّمت العالم معنى الالتزام بالعهود والقيم. ولعل هذا الكتاب محاولة صغيرة لتسليط الضوء على تلك الصفحات الزاخرة التي لا تزال تشهد على عمق الفكر المصري وقدرته على الإبداع والتأثير.
أسأل الله أن يكون هذا الجهد إضافةً نافعة لدارسي التاريخ ومحبي الحضارة المصرية، وأن يسهم في إعادة قراءة تراثنا بعين تُقدّر الماضي وتستلهم منه المستقبل.

وآمل أن يجد القارئ في هذه الصفحات ما وجدته أنا: إجلالًا لمصر، وفخرًا بتاريخها، واعتزازًا بانتمائنا إلى واحدة من أعظم حضارات الإنسانية.

عام 2025

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

أرشيفية

حسن شيخ محمود يهاجم اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

نتنياهو

رسالة غامضة من قراصنة إيرانيين تثير تساؤلات حول رحلة نتنياهو

عاصفة شتوية قوية تضرب إسرائيل

عاصفة شتوية قوية تضرب إسرائيل.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذيرات من فيضانات واسعة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

