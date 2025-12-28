قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
أخبار البلد

عاجل | الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط أمطار على شمال وشرق البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر  السحب المنخفضة و المتوسطة على شمال البلاد وتزداد السحب شرقا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بينما يسود طقس مستقر وصافى نسبيًا الآن على باقى أنحاء البلاد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانآ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفية إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 17 05
كاترين 11 03
الطور 21 11
طابا 17 08
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 19 08
السلوم 19 08
سيوة 20 05
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 19
حلايب 23 18
أبو رماد 25 18
مرسي حميرة 24 17
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11

