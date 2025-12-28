قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو

منار عبد العظيم

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلدـ، حالة الطقس، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، الأحد 28 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود عدد من الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس الآن

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من بورسعيد، والعريش، ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن تعود الأجواء لتصبح شديدة البرودة ليلًا، خاصة في المناطق المفتوحة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذّرت الهيئة من تكوُّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا حتى 10 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث تصل إلى 20% إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذّرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وتشمل:
مطروح، العلمين، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد،  والعريش، ورفح.

وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، على أن يستمر الاضطراب من مساء السبت 27 ديسمبر حتى مساء الاثنين 29 ديسمبر 2025.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، كالتالي:

القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 11

شرم الشيخ: العظمى 24 – الصغرى 16

الأقصر: العظمى 23 – الصغرى 10

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 11

سانت كاترين: العظمى 11 – الصغرى 1

