توك شو

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأحد وأماكن سقوط الأمطار

محمد شحتة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح، يتحول إلى حالة من الدفء في النهار ويعود للبرودة في الليل.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في توقعها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن الشبورة المائية ستتكون من فجر اليوم وتستمر حتى الصباح على بعض الطرق في شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسيط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11
جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15
شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7
جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم الأحد حالة الطقس اليوم الشبورة حالة الطقس اليوم الأحد

