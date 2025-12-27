منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات طقس الكريسماس وليلة رأس السنة تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقغ أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال الجمهورية.

وأضاف محمود القياتي، أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح ما بين 19 و20 درجة مئوية نهارًا، فيما تسجل القاهرة ليلًا نحو 10 درجات مئوية، وتنخفض عن ذلك في المناطق الصحراوية، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشار محمود القياتي، إلى أن الشبورة المائية تعد ظاهرة مستمرة طوال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، مؤكدًا ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، ناصحًا المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة يومية للاطلاع على آخر تطورات حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة.