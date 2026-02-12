أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب.. «الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يترقب مرحلة عمل جادة ومبدعة خلال الفترة المقبلة.



«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي | فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.



القيادة المركزية الأمريكي: مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ أحد أولويات وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ردع تنظيم داعش، حيث يسعى إلى الإضرار بالأمريكيين والدولة الأمريكية وزعزعة الاستقرار في المنطقة عن طريق العنف.

مجدي مرشد: البرلمان يراقب برنامج الحكومة كل 3 أشهر

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في إطار إعادة تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تلقى عرضًا تضمن نحو 14 تعديلًا وحراكًا في عدد من الحقائب، وتمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة، تطبيقًا لنص المادة 146 من الدستور التي تنص على قبول أو رفض التعديل كحزمة واحدة دون مناقشة كل وزير على حدة.

سرعة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة.. تفاصيل

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسرعة وكفاءة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة، معتبراً أن ما شهده يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة الرقمنة والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

تيسيرات مصرية وانتشار لسيارات الإسعاف داخل معبر رفح.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الجانب المصري لمعبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم إلى الأراضي المصرية، وذلك في حدود الساعة الواحدة إلا 10 دقائق من ظهر اليوم.

حماس: ندعو لرفع الحصار عن سكان غزة وضمان تدفق المساعدات

دعت حركة حماس، لرفع الحصار عن سكان غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

توم واريك: إدارة ترامب تسعى لنجاح خطة الـ 20 نقطة لإعادة إعمار غزة وتقليص المخاطر العسكرية

قال توم واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تأتي في ظل توتر متصاعد حول الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية-الإيرانية حول الملف النووي.

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو لا يريد السلام ولا الدبلوماسية ويسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام ولا الدبلوماسية ويسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



