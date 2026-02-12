قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب.. «الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يترقب مرحلة عمل جادة ومبدعة خلال الفترة المقبلة.
 

«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي | فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.
 

القيادة المركزية الأمريكي: مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط
قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ أحد أولويات وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ردع تنظيم داعش، حيث يسعى إلى الإضرار بالأمريكيين والدولة الأمريكية وزعزعة الاستقرار في المنطقة عن طريق العنف.

مجدي مرشد: البرلمان يراقب برنامج الحكومة كل 3 أشهر
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في إطار إعادة تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تلقى عرضًا تضمن نحو 14 تعديلًا وحراكًا في عدد من الحقائب، وتمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة، تطبيقًا لنص المادة 146 من الدستور التي تنص على قبول أو رفض التعديل كحزمة واحدة دون مناقشة كل وزير على حدة.

سرعة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة.. تفاصيل
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسرعة وكفاءة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة، معتبراً أن ما شهده يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة الرقمنة والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

تيسيرات مصرية وانتشار لسيارات الإسعاف داخل معبر رفح.. تفاصيل
أكد الإعلامي أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الجانب المصري لمعبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم إلى الأراضي المصرية، وذلك في حدود الساعة الواحدة إلا 10 دقائق من ظهر اليوم.

حماس: ندعو لرفع الحصار عن سكان غزة وضمان تدفق المساعدات
دعت حركة حماس، لرفع الحصار عن سكان غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

توم واريك: إدارة ترامب تسعى لنجاح خطة الـ 20 نقطة لإعادة إعمار غزة وتقليص المخاطر العسكرية
قال توم واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تأتي في ظل توتر متصاعد حول الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية-الإيرانية حول الملف النووي.

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو لا يريد السلام ولا الدبلوماسية ويسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام ولا الدبلوماسية ويسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.


 

أحمد موسى الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات الأمريكية رخصة القيادة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد