سرعة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة.. تفاصيل

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسرعة وكفاءة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة، معتبراً أن ما شهده يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة الرقمنة والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه اعتاد في السابق على اتباع إجراءات مطولة لاستخراج الرخصة الدولية، تبدأ بالحصول على شهادة إجراءات من المرور، ثم التوجه إلى نادي السيارات بقصر النيل لاستكمال الخطوات وسداد الرسوم، وهو ما كان يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين.

وتابع، أنه فوجئ، قبل دقائق من موعد رحلته الجوية، بوجود مكتب داخل مطار القاهرة يتيح استخراج الرخصة الدولية بصورة فورية، مشيراً إلى أن الضابط المسؤول أكد له أن جميع البيانات، بما في ذلك صورة الرخصة والشهادة الجنائية، متاحة عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية. وأكد أن الرخصة صدرت خلال دقائق معدودة، واصفاً التجربة بأنها إنجاز حقيقي.

وأكد أبو بكر أن هذه الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً في تقديم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات السريعة قد لا تتوافر في عدد من الدول المتقدمة.

وطالب وزارة الداخلية بإبراز هذه النجاحات إعلامياً وتسليط الضوء على ما تحققه قطاعات الأحوال المدنية والخدمات المرورية من تطوير ملموس في مستوى الأداء.

وذكر، أن ما شهده يعكس روحاً متميزة في التعامل وترحاباً ملحوظاً، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المستوى من الكفاءة يتطلب استمرار التوسع في ميكنة الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي بما يخدم المواطنين.