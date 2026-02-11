تيسيرات مصرية وانتشار لسيارات الإسعاف داخل معبر رفح.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الجانب المصري لمعبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم إلى الأراضي المصرية، وذلك في حدود الساعة الواحدة إلا 10 دقائق من ظهر اليوم.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحالات المصابة الأولى بدأت في الدخول إلى الجانب المصري من المعبر في ذلك التوقيت.

وأشار أبو زيد إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار التحديثات المستمرة المرتبطة بحركة المواطنين الفلسطينيين، سواء الوافدين إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة لتلقي العلاج، أو العائدين إلى القطاع من جديد.

وأوضح أبو زيد أن دخول المصابين جرى على ضوء التيسيرات التي تقدمها السلطات المصرية وسلطات المعبر، من خلال الدفع بسيارات الإسعاف المنتشرة داخل الجانب المصري من معبر رفح، بما يضمن سرعة نقل الحالات والتعامل معها فور وصولها.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس آلية العمل المعتمدة داخل المعبر للتعامل مع الحالات الإنسانية والطبية الوافدة من قطاع غزة.