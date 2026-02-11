قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البديل الذهبي.. ناصر منسي يفتتح التهديف للزمالك أمام سموحة
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
مجدي مرشد: البرلمان يراقب برنامج الحكومة كل 3 أشهر

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في إطار إعادة تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تلقى عرضًا تضمن نحو 14 تعديلًا وحراكًا في عدد من الحقائب، وتمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة، تطبيقًا لنص المادة 146 من الدستور التي تنص على قبول أو رفض التعديل كحزمة واحدة دون مناقشة كل وزير على حدة.

برنامج الحكومة الجديد

وأوضح مرشد خلال حوار تليفزيوني ببرنامج الحياة اليوم أن رئيس مجلس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة الجديد عقب اجتماعه بالوزراء، تمهيدًا لمناقشته داخل البرلمان، مؤكدًا أن المجلس سيباشر دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ التعهدات الواردة في البرنامج، من خلال آليات محددة تتضمن إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لقياس ما تحقق على أرض الواقع وما تعثر تنفيذه.

مراجعة خطط التمويل وآليات التنفيذ

وشدد على أن الرقابة البرلمانية لن تقتصر على متابعة الأداء فقط، بل ستمتد إلى مراجعة خطط التمويل وآليات التنفيذ، لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة وترجمة البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين.

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

