الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حتى يوم الأربعاء المقبل، الذي يوافق نهاية ديسمبر، حيث يظل الأجواء شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الأيام القادمة، يشهد فرصًا لتكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما أشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال الفترة من السبت 27 وحتى الاثنين 29 ديسمبر، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح، خلال الطقس الأيام القادمة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، خلال الفترة من السبت 27 وحتى الأربعاء 31 ديسمبر، على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 10 و11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 18 و19 درجة، والصغرى بين 9 و10 درجات.

شمال الصعيد: العظمى بين 19 و22 درجة، والصغرى بين 6 و7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين خلال الطقس الأيام القادمة، بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

