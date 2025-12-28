الأرصاد تحذر طقس غير مستقر: أمطار قوية ورياح نشطة تضرب هذه المحافظات

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين في عدد من محافظات شمال البلاد، على خلفية تعرضها لحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح.

وأوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار تواصل تدفقها على مناطق واسعة، تشمل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، مع توقعات بأن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، بينما تمتد بشكل أخف إلى أجزاء من جنوب الوجه البحري.

رياح قوية وتحذيرات للسلامة

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح على شمال البلاد، الأمر الذي قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة المرور، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والأجسام المعدنية خلال فترات الطقس السيئ.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مع إصدار تحديثات فورية حال حدوث أي تغيرات.

طقس اليوم الأحد.. شبورة وأمطار متفرقة

وفي بيانها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أشارت هيئة الأرصاد إلى تكوّن الشبورة المائية منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى فجر اليوم، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في القاهرة الكبرى، شمال البلاد، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة المواطنين، لا سيما قائدي المركبات، توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، واتباع تعليمات السلامة المرورية.

كما توقعت سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم