البسوا تقيل.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس خلال الفترة من الخميس 25 ديسمبر حتى الاثنين 29 ديسمبر 2025 برودة شديدة صباحًا وليلاً، مع دفء نسبي نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمال كثافتها في بعض المناطق.

كما يتوقع نشاط للرياح على فترات متقطعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.

ووجهت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال أوقات الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11-12° والعظمى 20-21°

السواحل الشمالية: الصغرى 11-12° والعظمى 22-24°

شمال الصعيد: الصغرى 10-11° والعظمى 19-20°

جنوب الصعيد: الصغرى 6-11° والعظمى 20-26°