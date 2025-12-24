شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 24 ديسمبر حالة من التقلبات الجوية الشتوية، في إطار المتابعة المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس، وحرص الدولة على تنبيه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأفراد واستقرار الأنشطة اليومية في مختلف المحافظات.

طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود شديد البرودة مرة أخرى ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

يشهد الطقس تكون شبورة مائية خلال الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص لرذاذ خفيف

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على سير الحياة اليومية أو الأنشطة المختلفة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة صغرى 12 وعظمى 21، بينما تسجل العاصمة الإدارية صغرى 10 وعظمى 21، ومدينة 6 أكتوبر صغرى 10 وعظمى 20، في حين تسجل بنها صغرى 11 وعظمى 20.

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

تسجل دمنهور صغرى 11 وعظمى 20، ووادي النطرون صغرى 10 وعظمى 20، وكفر الشيخ صغرى 11 وعظمى 19، والمنصورة صغرى 11 وعظمى 20، والزقازيق صغرى 12 وعظمى 20، وشبين الكوم صغرى 11 وعظمى 20، وطنطا صغرى 11 وعظمى 20.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

تشهد دمياط صغرى 12 وعظمى 20، وبورسعيد صغرى 13 وعظمى 21، والإسكندرية صغرى 11 وعظمى 21، والعلمين صغرى 10 وعظمى 20، ومطروح صغرى 10 وعظمى 20، والسلوم صغرى 10 وعظمى 18، بينما تسجل سيوة صغرى 08 وعظمى 19.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تسجل الإسماعيلية صغرى 11 وعظمى 21، والسويس صغرى 11 وعظمى 21، والعريش صغرى 10 وعظمى 21، ورفح صغرى 09 وعظمى 20.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تسجل رأس سدر صغرى 10 وعظمى 23، ونخل صغرى 06 وعظمى 19، وسانت كاترين صغرى 02 وعظمى 15، والطور صغرى 13 وعظمى 23، وطابا صغرى 10 وعظمى 21، بينما تسجل شرم الشيخ صغرى 16 وعظمى 25.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تشهد الغردقة صغرى 14 وعظمى 24، ومرسى علم صغرى 14 وعظمى 25، وشلاتين صغرى 16 وعظمى 27، وحلايب صغرى 16 وعظمى 24، وأبو رماد صغرى 15 وعظمى 25، ورأس حدربة صغرى 15 وعظمى 24.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تسجل الفيوم صغرى 10 وعظمى 21، وبني سويف صغرى 10 وعظمى 21، والمنيا صغرى 07 وعظمى 21.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تشهد أسيوط صغرى 08 وعظمى 22، وسوهاج صغرى 09 وعظمى 24، وقنا صغرى 09 وعظمى 25، والأقصر صغرى 10 وعظمى 26، وأسوان صغرى 14 وعظمى 27، والوادي الجديد صغرى 07 وعظمى 24، وأبو سمبل صغرى 14 وعظمى 26.