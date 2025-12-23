قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟

رائد الفضاء
رائد الفضاء
أمينة الدسوقي

في عالم يبدو ساكنا وهادئا من بعيد، يحمل الفضاء بين جنباته تجارب غامضة لا تقل رعبا عن أخطر المهام التقنية فقد كشف عدد من رواد الفضاء من دول مختلفة عن أحداث غير مفسرة واجهوها خلال وجودهم في المدار، حيث تتحول العزلة المطلقة والصمت الكوني إلى مصدر قلق حقيقي، خاصة عندما تظهر ظواهر لا يجد لها العلم تفسير واضح.

صمت الفضاء حين يصبح مخيفا

رغم التدريبات الصارمة التي يتلقاها رواد الفضاء لمواجهة الأعطال الفنية، والحطام المداري، وضغوط العزلة، تبقى الأحداث الغامضة هي الاختبار الأصعب ففي بيئة لا مجال فيها للهروب أو الاحتماء، يصبح أي صوت أو مشهد غير معتاد سببا مباشرا للرعب والارتباك.

طرق غامض في أول مهمة فضاء صينية

في عام 2003، دون رائد الفضاء الصيني يانغ ليوي واحدة من أكثر الشهادات إثارة للجدل، خلال أول مهمة فضاء مأهولة تنفذها الصين في سرية تامة فقد سمع ليوي صوت طرق قوي خارج المركبة، بدا كأنه ضرب معدني على صفيحة حديدية.

وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لتحديد مصدر الصوت عبر نافذة المركبة، لم يرَ أي جسم يمكن أن يفسره. اللافت أن هذه الظاهرة لم تكن فردية، إذ أبلغ ر اد فضاء آخرون في مهمتي 2005 و2008 عن سماع الصوت ذاته.

وبحسب موقع History Snob، لم تنجح التحقيقات الهندسية والمراجعات التقنية في تقديم تفسير منطقي، ما زاد الغموض حول هذه الواقعة.

جسم أخضر يلاحق مركبة أمريكية

وفي حادثة أخرى لا تقل غرابة، روى رائد الفضاء الأمريكي غوردون كوبر مشاهدته جسما أخضر ساطعا يقترب بسرعة من كبسولته “ميركوري”، أثناء دورانه حول الأرض 22 مرة.

ما أثار القلق حينها أن الجسم لم يكن حطامًا فضائيا عشوائيا، بل بدا وكأنه يتحرك بوعي وهدف واضح وزادت مصداقية الواقعة بعدما أكدت محطة تتبع أرضية في أستراليا رصد الجسم نفسه من مسافة بعيدة، ما قلل من فرضية الوهم البصري.

شهادات متراكمة وظواهر غير مفسَّرة

في تصريحات لاحقة، أوضح كوبر أن تلك الرؤية لم تكن الأولى في حياته، مشيرًا إلى أنه شهد قبل 15 عامًا، هو وزملاؤه، سلسلة من الظواهر الجوية الغريبة وغير المفسَّرة في ولاية كولورادو.

وأكد أن الجسم المتوهج الذي رآه قرب مدار الأرض قد يكون دليلًا على وجود أشياء ذكية تتحرك في الفضاء بأسلوب منظم، يوحي بوجود هدف أو نية.

الفضاء جمال يخفي أسرارا مرعبة

تعكس هذه الشهادات أن الفضاء، رغم هدوئه الظاهري وسحره البصري، لا يزال مليئا بأسرار تتحدى الفهم البشري.

 ويظل الشعور بالعزلة المطلقة، مع مواجهة المجهول دون أي حماية، العامل الأكثر رعبا في تجارب رواد الفضاء.

هل نعرف الكون حقًا؟

وبينما يواصل العلماء أبحاثهم لفهم الظواهر الغريبة في المدار، تبقى روايات الرواد تفتح باب التساؤلات حول ما قد يكون موجودا بين النجوم، وربما عن أشكال ذكاء غير بشري تتحرك قرب الأرض.

وتؤكد هذه التجارب أن ما اكتشفه الإنسان حتى الآن ليس سوى جزء ضئيل من أسرار الكون، وأن المجهول لا يزال أكبر بكثير مما نراه وندركه من كوكبنا الصغير.

رواد الفضاء الحطام المداري أول مهمة فضاء صينية رائد الفضاء الصيني يانغ ليوي أول مهمة فضاء رائد الفضاء الأمريكي غوردون كوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة تموينية مكبرة بزفتي

صورة أرشيفية

إزالة 31 حالة تعد على الاراضي الزراعية بالغربية

بالصور

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد