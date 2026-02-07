الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا

أحرز برشلونة الهدف الأول فى شباك ريال مايوركا من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد كامب نو فى الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة فى الدقيقة 29، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ماركوس راشفورد ارتطمت بالدفاع ومن ثم ارتطمت ب داني أولمو وذهبت إلى روبرت ليفاندوفسكي الأخير سددها سكنت يسار المرمى.



وجاء تشكيل برشلونة في مباراة ريال مايوركا على التالي:ـ

حراسة المرمى: جوان جارسيا.خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إريك جارسيا - أليكس بالدي.

خط الوسط: كاسادو - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

ويأتي على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من

فرينكي دي يونج، رونالدو أراوخو، روني بردغجي، مارك بيرنال، جواو كانسيلو، دييجو كوشين، توماس ماركيز، جيرارد مارتين، تشيزني، فيران توريس.



