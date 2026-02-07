أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج

تقدم فريق أرسنال على نظيره سندرلاند، بهدف نظيف في الشوط الأول، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال عن طريق مارتن زوبيمندي في الدقيقة 42.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، كاي هافريتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، وجابرييل خيسوس.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي فريق سندرلاند في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.