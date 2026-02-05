صلاح يقود ليفربول في مواجهة مرموش وخطة أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة في منتهي الصعوبة والتي تجمع نجمي الفراعنة محمد صلاح أمام عمر مرموش في الدوري الإنجليزي.



ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول يوم الأحد المقبل بالجولة الــ25 للدوري الإنجليزي.



ويحتل السيتي المركز الثاني بترتيب البطولة، برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على القمة، مع تبقي 14 مرحلة من عمر المسابقة.



من جانبه، يتطلع ليفربول للثأر من خسارته القاسية صفر / 3 أمام مانشستر سيتي في لقائهما الأخير بالمسابقة على ملعب الاتحاد في نوفمبر الماضي.



ويأمل ليفربول، الذي يقبع في المركز السادس برصيد 39 نقطة، في البناء على فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الماضية، خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبير من نتائج الفريق في الموسم الحالي، رغم الصفقات المدوية التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأصبح الهدف الرئيسي لليفربول حاليا هو التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تلاشت آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.



وربما يشهد اللقاء مواجهة مصرية بين محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، اللذين قادا منتخب الفراعنة لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي اختتمت بالمغرب الشهر الماضي.



وبعد فترة قضاها حبيسا في مقاعد بدلاء ليفربول، عاد صلاح للقائمة الأساسية للفريق منذ عودته للفريق بعد مشاركته في البطولة القارية، حيث لعب منذ البداية في مباريات الفريق الأربع الأخيرة بجميع البطولات، والتي شهدت تسجيله هدفا وحيدا وصناعته هدفين.



وبصفة عامة، شارك الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول في 24 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه.



ويمتلك صلاح سجلا حافلا أمام مانشستر سيتي، الذي يعد ثالث أكثر الأندية التي استقبلت أهدافا من قائد منتخب مصر بـ13 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، اللذين استقبلا 16 هدفا من نجم ليفربول، الذي قدم أيضا 8 تمريرات حاسمة في 24 مباراة لعبها أمام فريق جوارديولا.



أما مرموش، فابتعد عن الحسابات في النصف الأول من الموسم، لا سيما بعدما أبعدته إصابة بالغة في سبتمبر الماضي عن المستطيل الأخير فترة طويلة، قبل أن يشارك في عدد أكبر من الدقائق في النصف الثاني.